Coronavirus, lo sfogo di Toti: “Basta gufi, troppe falsità sui dati della mortalità e sulla gestione dell’emergenza”

Liguria. E’ un Giovanni Toti senza freni quello di oggi, il presidente della Regione Liguria, in un post su Facebook, risponde per le rime agli attacchi e alle accuse sui dati della mortalità da Covid-19 e sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

“Ottava domenica consecutiva di lavoro per i nostri medici, operatori sanitari, per gli operai del ponte, per le forze dell’ordine, per i commessi dei supermercati, per gli uffici regionali e chissà per quanti altri. Impegnati in prima linea per vincere questa battaglia dentro e fuori dagli ospedali. Poi ci sono i gufi. Anche coraggiosi. Perché se io mi chiamassi Raffaella Paita non avrei il coraggio di parlare della gestione delle emergenze in Liguria” afferma il governatore ligure.

“I liguri hanno i brividi a pensare che avrebbero potuto esserci lei e Doria al timone in questi anni complicati, da cui però siamo sempre usciti a testa alta. Lo faremo ancora. Nonostante lei e i suoi amici del Pd siano i più grandi responsabili dello smantellamento della nostra sanità a cui da 5 anni proviamo a rimediare e la grande reazione avuta in questa emergenza dimostra che ce la stiamo facendo. L’epidemiologia non è un’opinione ma una scienza che richiede anni di studio e noi per fortuna all’interno della nostra task force abbiamo esperti e professori stimati a livello nazionale” aggiunge.

“Pur essendo profondamente addolorati per tutte le vittime di coronavirus in Liguria, è bene che i liguri sappiano che non vi è alcun record di mortalità nella nostra regione. I dati dimostrano infatti che la percentuale è inferiore rispetto ad altre regioni d’Italia con un quadro epidemiologico simile: Lombardia + 212% rispetto alla Liguria, Emilia Romagna + 47% rispetto alla Liguria, le Marche + 19% e sovrapponibile al Piemonte, mentre il Veneto, che ha avuto inizialmente un unico cluster, presenta un rapporto di mortalità di -54% rispetto alla Liguria”.

“Questo grazie anche al lavoro incessante della nostra sanità, che nel momento del bisogno ha saputo fare uno sforzo straordinario, fin dal primo giorno e ancora oggi. I liguri non sono stupidi e i vostri amici giornalisti/megafono non basteranno a fargli cambiare idea” conclude Toti.