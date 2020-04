Coronavirus, l’iniziativa di Sonus et Cultura: due visite virtuali per scoprire i tesori di Savona direttamente a casa

Savona. Da Sonus et Cultura della Chiesa di Sant’Andrea di Savona comunicano che “purtroppo gli avvenimenti di quest’anno non ci permettono di fare una programmazione articolata e sicura nelle date per gli incontri cultural-musicali a cui siamo ormai abituati”.

“Speriamo di rientrare al più presto nella ‘normalità’ anche se molte cose cambieranno nelle nostre abitudini, specie quando si tratterà di incontri comunitari – riprendono – Dall’ultimo concerto del dicembre 2019, alcune cose sono cambiate e mi auguro in meglio: l’essere stato chiamato alla direzione dell’Ufficio Beni Culturali e Artistici della Diocesi ha creato i presupposti per allargare i nostri incontri in molte altre strutture (chiese, oratori, sale) dove i concerti e le conferenze si svilupperanno con quel ‘modello S. Andrea’ che è risultato valido e convincente”.

Dal 2016 ad oggi da Sonus et cultura affermano che hanno “raggiunto una mailing list di quasi 500 indirizzi, a cui affidiamo e affideremo le nostre notizie. Non pochi in una città piuttosto refrattaria alla vita pubblica. Pensiamo, quindi, che a tutti Voi faccia piacere essere informati di tutte le attività (e non saranno poche) che l’ufficio ha in programma appena la situazione si sarà normalizzata”.

Le prime due iniziative che vogliono proporre al pubblico sono legate proprio al forzato riposo imposto dalle normative per la salvaguardia della nostra salute: Stando comodamente a casa davanti al proprio smart phone, tablet o computer sarà possibile partecipare ad una visita turistico-culturale in due strutture: Il complesso museale del Duomo e Raffaello 2020: il ritratto di Giulio II a Savona.