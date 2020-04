Coronavirus, Liguria allenta le maglie dal 27 aprile. Toti: “Sì a take-away, corse, bici e pesca”

Regione. “Sì a corse, bici e pesca e possibili novità in vista per parrucchieri ed estetisti e non solo”. Sono queste, a grandi linee, le misure che saranno contenute nella nuova ordinanza di Regione Liguria, che sarà emanata domenica sera, a valere a partire da lunedì mattina (27 aprile).

Ad annunciarlo, nel quotidiano punto stampa sulla situazione Coronavirus, il Governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha spiegato: “Stiamo lavorando ad un’ordinanza che entrerà in vigore domenica notte e che prevede una serie di riaperture: le dico per sommi capi perché stiamo ancora lavorando con ufficio legislativo, sanità e protezione civile e non voglio creare false attese o dare vita ad inesattezze”.

“Consentiremo la vendita da asporto, anche ritirato sul posto nella modalità take-away. Sicuramente consentiremo alla filiera florovivaistica di riaprire anche nei negozi, idem le calzature per bambini, che si affianca alla riapertura già concessa dal Governo”.

“Consentimento di eseguire attività motoria all’aperto, anche in modo congiunto purché da residenti nella stessa abitazione: se due persone vivono insieme e dormono nello stesso letto, non credo possa rappresentare una grande fonte di rischio”.

“Consentiremo l’uso di biciclette in fasce orarie e zone limitate, ma certamente più ampie di quelle attualmente concesse. Saranno accordate anche passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo i fiumi e le barre focive degli stessi”.

“Ragioniamo anche sulla possibilità che vegano svolti servizi alla persona presso il domicilio, e parlo di parrucchieri ed estetisti, ma stiamo studiando tutto dal punto di vista sanitario. Vogliamo evitare che il mercato illegale dei prodotti e il lavoro nero prendano il sopravvento”.

“Queste sostanzialmente sono le misure, ma potrebbero aggiungersene alcune. Poi, il 4 maggio pare arriverà una larga riapertura in tutto il Paese, ma per quella dobbiamo attendere le decisioni del Governo”, ha concluso Toti.