Coronavirus, le iniziative dei sacerdoti savonesi: messe in “comunione spirituale” e sui social

Savona. In questo momento difficile e nell’impossibilità di partecipare alle Messe, si moltiplicano le iniziative dei sacerdoti per stare vicini ai propri fedeli. Ultimo nato è il canale Youtube del Santuario di Savona, gestito dalla parrocchia di San Bernardo in Valle, che permetterà a chi lo desidera di seguire da casa le celebrazioni. Don Selvaraj Devasahayam parroco di Calice, Rialto e Vene, si rivolge alle sue comunità invitando alla comunione spirituale a partecipare da casa alle Messe che celebra nella chiesa, a porte chiuse, e al Rosario che recita tutti i giorni alle 20.00.

Come segno dell’inizio della Messa suoneranno le campane tutti i giorni alle 17 e la domenica alle 11. Discorso simile per don Giovanni Perata che celebra le Messe feriali, a porte chiuse, il lunedì a Orco, il mercoledì a Carbuta, il venerdì a Feglino, sempre alle 18. Il suono delle campane avvisa dell’inizio della celebrazione con l’invito a partecipare spiritualmente. La Messa festiva è invece unica per le tre parrocchie, sempre a porte chiuse, ogni domenica alle 11 al santuario di santa Maria Ausiliatrice. A Celle il parroco don Silvester Soosai invia, tramite chat, sussidi per partecipare, da casa propria, con la liturgia della Parola alla Messa domenicale celebrata alle 11. Nella vicina località di Piani si recita invece il Rosario con una chat di gruppo. Messa domenicale sul proprio canale Youtube per la parrocchia di san Pietro in via Untoria a Savona, retta da padre Piergiorgio Ladone e dai padri carmelitani, e per l’Unità pastorale dell’Oltreletimbro, guidata da don Germano Grazzini, mentre invece sono in diretta sulle pagine Facebook per santa Maria Maggiore a Cogoleto, guidata da don Antonio Ferri, per le parrocchie di Stella, con don Mario Florentino e, nella propria abitazione, per don Gabriele Semeraro, viceparroco nella vallata quilianese. Molto attiva anche la pagina Facebook della parrocchia di Varigotti, retta da don Domenico Venturetti, con dirette di preghiere, rosari e Messe. Don Claudio Doglio, carica sulla pagina Facebook della sua parrocchia di sant’Ambrogio Varazze le omelie delle Messe domenicali celebrate a porte chiuse. La parrocchia di sant’Ambrogio a Legino, guidata da don Angelo Magnano, ha invece attivato, tramite la piattaforma Zoom, la preghiera comunitaria della compieta il giovedì sera alle 21,30 e i vespri festivi la domenica alle ore 18.

Altra precisazione arrivata dalla Diocesi savonese: “A seguito degli incontri del vescovo Marino con i vicari foranei e con i consultori, nonché del documento diramato dalla Conferenza episcopale ligure, si è stabilito che sono rimandate a dopo l’estate le celebrazioni delle prime Comunioni e delle Cresime con date che saranno decise in autonomia dai parroci”.

“Come già annunciato, l’auspicio è programmare in autunno anche le assemblee elettive vicariali in vista del Sinodo, così come la Messa di apertura dello stesso. A ottobre saranno infine riprogrammate le visite pastorali alle ultime quattro parrocchie della Vicaria di Savona sospese nelle scorse settimane sempre a causa dell’emergenza sanitaria”.

Infine, seguendo l’indicazione della Cei di celebrare la Messa Crismale nella settimana tra l’Ascensione e la Pentecoste, il vescovo Marino e il collegio dei consultori hanno deciso per la data di giovedì 28 maggio alle 18, se sarà consentito, soltanto con i sacerdoti e diaconi e comunque ottemperando alle normative sulla sicurezza.

Per quanto riguarda la veglia di Pentecoste: il suggerimento dei Consultori, se non sarà possibile viverla in Cattedrale, è di proporla sul canale Youtube della diocesi e su altri social sabato 30 maggio, alle 21. Diversamente da quanto previsto, la veglia non coinciderà con l’apertura del Sinodo, che è stata rimandata a dopo l’estate.