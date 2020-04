Coronavirus, le Guardie Ambientali savonesi organizzano una raccolta alimentare per le fasce più deboli

Savona. “Date le precarie condizioni in cui la popolazione della provincia di Savona si sta trovando, a causa di questa situazione di forte emergenza il nucleo aiuto famiglie bisognose di Savona dell’Organizzazione di Volontariato GADIT – Guardie Ambientali d’ltalia – ha deciso di continuare il loro operato e di apporre il proprio contributo, organizzando una raccolta alimentare a favore delle fasce più deboli della popolazione, quelle il cui reddito è basato su lavori precari, in nero, informali”. A comunicarlo, in una nota, sono le Guardie Ambientali d’Italia del coordinamento territoriale di Savona.

Chiunque volesse donare generi di prima necessità (pasta riso, olio, latte, scatolame, sale, farina, zucchero, alimenti a lunga conservazione, alimenti per bambini e per animali) mettersi in contatto per il ritiro o per la eventuale consegna a domicilio effettuata dai volontari al numero 3519304784.

“Sicuri della solidarietà, come avvenuta in questi giorni da parte di alcuni negozi alimentari e di alcune famiglie vi ringraziamo in anticipo” concludono i volontari.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA