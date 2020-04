Coronavirus, l’assessore Zunato: “Più suolo pubblico ai pubblici esercizi ma senza pagamento della tassa”

Savona. Più spazio senza costi aggiuntivi per le attività savonesi che pagano la tassa di occupazione di suolo pubblico. E’ ciò a cui sta lavorando l’amministrazione comunale del sindaco Ilaria Caprioglio.

“In previsione della fase 2 – spiega l’assessore allo sviluppo economico Maria Zunato – ci stiamo preparando ad attuare norme di sostegno alle aziende, per metterle in condizione di poter essere immediatamente operative ma nel rispetto delle norme restrittive che permarranno ancora in merito al Covid-19”.

“Nel merito, l’obbligo del rispetto di una distanza interpersonale minima pone gli esercenti, spesso con spazi esigui, di fronte alla possibilità di non poter essere operativi: per scongiurare il rischio di chiusure, abbiamo ritenuto opportuno consentire in via straordinaria ai pubblici esercizi (durante il periodo di vigenza delle disposizioni governative straordinarie) l’effettuazione dell’occupazione di suolo pubblico, ovvero l’ampliamento di un’occupazione già esistente, per la ricezione della clientela, senza versamento del relativo canone”.

“La deliberazione, già adottata il 15 aprile scorso, relativa all’adozione di misure straordinarie in ordine al Cosap – prosegue Zunato – sarà emendata come discussa nel corso della prima commissione consiliare ovvero prevedendo che l’autorizzazione in esenzione da pagamento potrà essere concessa con le seguenti modalità: per chi è già titolare di concessione, la stessa potrà essere ampliata sino ad un massimo del 30% della concessione già in essere; per chi non è già titolare di concessione, gli esercenti potranno chiedere il rilascio a titolo gratuito per un massimo di 15 metri quadrati”.

Conclude l’assessore Zunato: “Le autorizzazioni saranno concesse con procedure semplificate e secondo le altre specifiche modalità che saranno definite dagli uffici comunali competenti, sulla base di quanto sarà in concreto stabilito dalle predette disposizioni governative e comunali e comunque, fatta salva ogni esigenza di sicurezza e di viabilità”.