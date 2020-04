Celle Ligure. Questa mattina grazie alla collaborazione della PA Croce Rosa di Celle Ligure è stata consegnata all’ospedale San Paolo di Savona l’ultima fornitura di materiale donato dalla Sezione Anpi di Celle Ligure e destinato ai pazienti ricoverati che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non possono ricevere visite e beni di prima necessità dai familiari.

Questo l’elenco dei beni donati, suggeriti da alcuni iscritti alla sezione ANPI di Celle Ligure, che operano all’interno dell’ospedale stesso e quindi a conoscenza delle necessità reali dei pazienti: 200 bottigliette d’acqua; 14 confezioni di collirio Sanavita; 32 confezioni di gocce oculari Irilens; 5 confezioni da 66 pezzi di Polident compresse per dentiere 14 confezioni da 30 buste di Massigen magnesio potassio 10 confezioni da 30 buste di Nlassigen senza zucchero ulteriori due scatole di pastiglie per dentiere; 200 confezioni di fazzoletti di carta; 40 dispenser di sapone liquido 25 confezioni di assorbenti; 18 confezioni di carta igienica multirotolo; 40 confezioni di tovaglioli di carta 200 penne; 40 confezioni di carta casa multirotolo; 40 pettini; 40 spazzole; 39 spazzolini da denti; 100 rasoi usa e getta; 12 Cubetti di dentifricio; ulteriori 2 scatole di dentifricio da viaggio.

“Un costo totale, – hanno spigato dalla sezione Anpi, – di 1.070 euro, raccolti grazie al residuo tesseramenti anno 2019, in cui è nata la sezione Fratelli Figuccio di Celle Ligure e in parte grazie ai tesseramenti anno 2020, che sono cominciati ad inizio gennaio e che hanno portato ad avere, ad oggi, circa 140 iscritti. Parte delle quote di tesseramento dovevano essere utilizzate per alcune iniziative dedicate alle scuole e alla cittadinanza in occasione del 25 aprile, ma che naturalmente sono state annullate a causa dell’emergenza sanitaria”.

“Un ringraziamento speciale da parte del Comitato ANPI a tutti i tesserati che hanno dimostrato grande sensibilità, sposando con entusiasmo l’iniziativa ed un ringraziamento speciale a chi, tra associati e fornitori, ha contribuito direttamente con la fornitura di una parte del materiale”, hanno concluso.