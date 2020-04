Borghetto Santo Spirito. Si chiama Paolo Bruno e di professione fa il tappezziere a Borghetto Santo Spirito. La manualità, ovviamente, non gli manca e così Paolo, data l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ha deciso di dare il suo piccolo contributo iniziando a produrre mascherine nel suo laboratorio.

“Visto che in giro non si trovavano, da dieci giorni a questa parte mi sono dedicato a produrle da solo – racconta il tappezziere -. Dopo essermi informato sul tipo di materiale da utilizzare, ho iniziato a produrre mascherine in tnt con filtro all’interno”.

La produzione di Paolo, in questi giorni, continua a ritmo serrato. Una volta realizzate, le mascherine vengono poi regalate e consegnate dallo stesso tappezziere: “Ne ho portate alcune alla Croce Rossa di Ceriale, altre alla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito – spiega Bruno – e, a quanto mi dicono gli operatori del settore, sono molto protettive. L’idea è quella di continuare con la produzione sino all’esaurimento dei materiali”.

Nella giornata di oggi, mercoledì 1 aprile, Paolo consegnerà altre 750 mascherine. Proprio come tutti gli altri pezzi già consegnati, anche questi dispositivi di protezione individuale sono stati realizzati dal tappezziere dopo aver disinfettato i materiali e aver lavorato – in completa sicurezza – con guanti e mascherine.

