Loano. La Lega di Loano dona mascherine alla locale stazione dei Carabinieri, comando Polizia Locale, Croce Rossa e Protezione Civile.

“Un segno di vicinanza al territorio in un momento di assoluta urgenza, ha dichiarato il commissario della sezione Lega Loano Demis Aghittino. – Non sono i giorni della polemica, ma dinanzi all’inefficienza ed insipienza del Governo, che fornisce a chi è in trincea per vincere la guerra contro il corona virus veli di carta igienica spacciati per mascherine abbiamo sentito il dovere morale di fare qualcosa per il nostro territorio al di là della tessera di partito che abbiamo in tasca”.

“Abbiamo privilegiato chi combatte in prima linea ed è chiamato a tutelare la nostra salute mettendo a repentaglio la propria. Abbiamo anche provveduto alla distribuzione alle attività commerciale che sono aperte nel centro storico in quanto anche loro fortemente esposti al pericolo del contagio”.

“Ovviamente questa è solo una goccia in mezzo all’oceano della solidarietà che contraddistingue il nostro Paese, ma sentivamo il dovere morale di contribuire anche noi. Ci teniamo a sottolineare che l’iniziativa è interamente auto finanziata ed è stata resa possibile grazie all’impegno dell’amico Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, che ha trovato a Busto Arsizio, un’azienda che ha convertito la produzione da tessile a mascherine in forza dell’articolo 15 comma 3 del decreto Cura Italia e che si è occupato dell’intera parte logistica” ha concluso l’esponente leghista.