Coronavirus, la Fondazione Famiglia Sezzella dona due ventilatori polmonari

Borghetto Santo Spirito. Due ventilatori polmonari da destinare (in via prioritaria) ai pazienti affetti da malattie nepolastiche che necessitino di ossigenoterapia. Sono quelli donati dalla Fondazione Famiglia Sezzella, la onlus creata dal medico Walter Sezzella, scomparso alcuni fa per una malattia neoplastica.

La onlus, che presta assistenza gli ammalati neoplastici, ha deciso di effettuare la donazione in considerazione dello “stato persistente di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da coronavirus” e alla luce “delle difficoltà del servizio sanitario nazionale a prestare assistenza alle persone affette dal virus (in ragione soprattutto dell’età e delle patologie concomitanti)”.

Considerando che “tale difficoltà dipende dalla carenza di apparecchiature adeguate alla complessità dei relativi quadri clinici”, la Fondazione (in accordo con l’Asl2 savonese) ha deciso di donare alla Regione due ventilatori polmonari Breas Vivo 65 da utilizzare presso le strutture ospedaliere pubbliche del ponente ligure savonese in via prioritaria per le persone affette da malattie neoplastiche che necessitino di ossigenoterapia.