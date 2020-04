Coronavirus, la Chiesa Italiana stanzia 156 milioni per l’emergenza: saranno distribuiti alle Diocesi

Italia. Anche la Chiesa Italiana muove passi concreti per il superamento dell’emergenza Coronavirus: “Un aiuto straordinario, – hanno fato sapere dalla diocesi di Albenga-Imperia, – per sostenere persone e famiglie in situazioni di povertà o di necessità, enti e associazioni che operano per il superamento dell’emergenza provocata dalla pandemia, enti ecclesiastici in situazioni di difficoltà”.

“Ruota attorno a queste destinazioni la somma che la Presidenza della CEI, sentite tutte le Conferenze Episcopali Regionali, stanzia per contribuire a far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali provocate dal Covid-19”.

“Si tratta di un importo straordinario di 156 milioni di euro, provenienti dall’otto per mille che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica e recuperati dalla finalità a cui erano stati destinati, essenzialmente l’edilizia di culto e che saranno ora ripartiti, in modo proporzionale, fra tutte le Diocesi”.

“Anche la Diocesi di Albenga-Imperia avrà la sua parte che sarà redistribuita per i bisogni del territorio e degli enti in affanno”, hanno concluso.