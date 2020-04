Coronavirus, Italiana Coke: “Dipendenti assicurati per eventuale contagio, 100 euro di gratifica a chi lavora”

Cairo Montenotte. “Il Gruppo Italiana Coke ha provveduto ad assicurare i dipendenti delle tre aziende (Italiana Coke, Funivie e Terminal Alti Fondali Savona) per un eventuale contagio da Covid 19”. Lo annuncia l’azienda in una nota.

“La polizza a tutela dei dipendenti, stipulata con Aon e valida da oggi 18 aprile a tutto il 2020, prevede un’indennità giornaliera a partire dall’ottavo giorno di ricovero, un’indennità da convalescenza, e un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare nel periodo di emergenza. Inoltre il Gruppo ha deciso di estendere a tutti i dipendenti che devono stare sul luogo di lavoro la gratifica prevista dal DPCM senza distinzioni per fascia di reddito”.

“Non siamo certo un’azienda enorme e abbiamo l’aggravante del concordato – commenta Paolo Cervetti, ad del gruppo – però cerchiamo di occuparci senza troppo clamore, oltre che di ambiente e sicurezza, di tutte le possibili tutele dei lavoratori per i quali abbiamo protetto reddito e lavoro in questi difficili anni. Oggi il nostro sforzo è diretto, per quanto possibile, a sostenerli anche dalle eventuali difficoltà di questo problematico periodo”.