Coronavirus, iniziata ad Andora la distribuzione dei buoni spesa: ecco i negozi interessati

Andora. E’ iniziata la distribuzione dei buoni spesa da parte dell’assessorato alle Politiche Sociali di Andora, guidato dall’Assessore Patrizia Lanfredi. Ecco i negozi dove potranno essere spesi.

Cari – Via Aurelia 84 – Lena Market -Via Colombo 13 – CRAI – Viale Roma 23 – Femili Market – Il Centro – Via Doria 13 – Conad – Via Cavour – Conad – Via Santa Caterina 9 – Mercato’ – Via Merula 10 – IN’S – Via Merula – Alimentari Cima Mauro – Via Fontana 14 – Alimentari Giordano Angelo -Viale Mazzini 12 – Alimentari Grossi Maria Rosa – Via Colombo 29.

Le istanze sottoscritte potranno essere presentate prioritariamente per e-mail all’indirizzo: protocollo@comunediandora.it. Coloro che non hanno una casella di mail potranno consegnare alla portineria del Comune dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio delle assistenti sociali al nr. 327/3265980

L’amministrazione Demichelis ha, inoltre, aperto un conto dedicato alla raccolta fondi per contrastare l’emergenza Covid_19, accogliendo anche una richiesta arrivata dalla cittadinanza desiderosa di fare qualcosa di concreto per gli andoresi in difficoltà economica e per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria.

“E’ un’espressione della volontà congiunta dei cittadini e dell’Amministrazione di stare accanto a chi è in difficoltà in questo momento, fornendo con discrezione e piena solidarietà generi di prima necessità” – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis.

Chi lo desidera potrà fare un versamento sul conto corrente aperto dal Comune di Andora, utilizzando il seguente iban: IT75I0853049000000490103756.

