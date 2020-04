Coronavirus, in Liguria 5.166 positivi: nel savonese calano i ricoverati in ospedale

Liguria. Sono 5.166 le persone al Covid-19 in Liguria. Sono 47 in più di ieri. Un dato frutto di 117 nuove positività, 11 decessi e 59 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel suo consueto bollettino sull’evoluzione dell’emergenza.

I pazienti ospedalizzati sono 767 e cioè 32 in meno di ieri. Di questi, sono 70 quelli in terapia intensiva.

Sono in isolamento domiciliare 2.809 persone e cioè 37 in più di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici a domicilio, sono 1.590 e cioè 42 più di ieri. I pazienti guariti con due test negativi consecutivi sono 1.571 e ciopè 59 più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.946. Ad oggi sono stati effettuati 47.220 test, cioè 1.501 più di ieri. Le persone decedute sono 1.150 in tutto, cioè 11 più di ieri.

Per quanto riguarda la provincia di Savona, i positivi sono 838 mentre gli ospedalizzati sono 116 e cioè due in meno di ieri. Sono invece 9 i ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 593.