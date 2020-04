Coronavirus, in Liguria 5.119 casi positivi: aumentano i decessi, ma calano i ricoverati

Liguria. Sono 5.119 i casi di Covid-19 in Liguria. Sono 35 in più di ieri. Un dato frutto di 130 nuove positività, 13 decessi e 82 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino giornaliero sulla diffusione del virus.

Ad oggi sono stati effettuati in tutto 45.719 tamponi, ossia 1.680 in più di ieri.

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 799 e cioè 38 in meno di ieri. Di questi, 81 sono in terapia intensiva (cioè 2 in meno di ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 2.772 e cioè 29 più di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi al loro domicilio, sono 1.548 e cioè 44 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 1.512 e cioè 82 più di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 1.882.

I decessi sono arrivati a 1.139 e cioè 13 più di ieri.

Per quanto riguarda il savonese, i casi conclamati sono 840. I pazienti ospedalizzati nelle strutture di Asl2 sono 118 e cioè 8 in meno di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9 in tutto. Le persone in sorveglianza attiva sono 604.