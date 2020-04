Coronavirus, in liguria 5.084 casi: lieve rialzo degli ospedalizzati

Liguria. Sono 5.084 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 96 in più di ieri. Un dato frutto di 136 nuove positività, 14 decessi e 26 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia sul nostro territorio

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 837 e cioè 6 in più di ieri. Dei ricoverati, 83 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri). Si trovano in isolamento domiciliare 2.743 persone e cioè 76 più di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi, presso il loro domicilio sono 1.504 e cioè 14 più di ieri.

I guariti con due test negativi consecutivi sono 1.430 e cioè 26 più di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 1.934. I deceduti sono 1.126 e cioè 14 più di ieri. I test effettuati finora sono 44.039 e cioè 1.432 più di ieri.

In provincia di Savona i casi sono 813. I pazienti ospedalizzati sono 126 e cioè 2 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono in tutto 9. Le persone in sorveglianza attiva sono 771.