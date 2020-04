Coronavirus, in Liguria 4.904 persone positive: calano ancora i ricoverati in ospedale

Liguria. Sono 4.904 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 32 in più di ieri. Un dato frutto di 128 nuove positività, 17 decessi e 79 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano sui “numeri” dell’epidemia.

Secondo i dati forniti da Alisa e ministero, i test effettuati finora sono 41.125 e cioè 1.562 più di ieri.

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 842 e cioè 5 in meno di ieri. Di questi, 83 sono in terapia intensiva, cioè 4 meno di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono ad ora 2.591 e cioè uno più di ieri. I clinicamente guariti (asintomatici positivi) al domicilio sono 1.471 e quindi 36 più di ieri. I pazienti guariti con due test negativi consecutivi sono 1.304 e cioè 79 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 1.860. Le persone decedute in tutto sono 1.091 e cioè 17 più di ieri.

Per quanto riguarda la provincia di Savona, i casi di positività sono 809. I pazienti ricoverati presso gli ospedali di Asl2 sono in tutto 138 e cioè 3 in più di ieri. Di questi, 15 sono in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva nel savonese sono 658.