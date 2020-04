Coronavirus, in Liguria 4.811 persone positive e oltre mille decessi: calano ancora gli ospedalizzati

Liguria. Sono 4.811 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono 50 in più di ieri. Un dato frutto di 154 nuove positività, 32 decessi e 72 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano sui “numeri” dell’epidemia.

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 952 e cioè 56 in meno rispetto a ieri. Dei ricoverati, 92 sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.524 e cioè 69 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e quindi a domicilio) sono 1.335 e quindi 37 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 1.085 e cioè 72 più di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 2.458.

I test effettuati finora sono 35.990 e cioè 1.804 più di ieri. In totale sono decedute 1.020 persone cioè 32 più di ieri.

Nella nostra provincia i positivi sono 748. Il numero di ricoverati presso le strutture di Asl2 sono 149 e cioè 3 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 10 in tutto. I pazienti in sorveglianza attiva sono 1.129.