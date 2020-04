Coronavirus, in Liguria 4.761 positivi: nel savonese calano gli ospedalizzati

Liguria. Sono 4.761 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 11 in più di ieri. Un dato frutto di 95 nuove positività, 33 decessi e 51 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino giornaliero sulla diffusione del virus.

I test effettuati finora sono 34.186, cioè 1.179 in più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.455 e cioè 61 in meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi e quindi in quarantena a domicilio, sono 1.298 e cioè 44 in più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 1.013 e cioè 51 più di ieri.

Le persone decedute fino ad ora sono 988 e cioè 33 in più di ieri.

Per quanto riguarda la provincia di Savona, al momento sono 718 i casi confermati. I pazienti ospedalizzati sono 152, dei quali 12 sono in terapia intensiva. Rispetto ai dati di ieri, si registra un calo di due unità.

Le persone in sorveglianza attiva sono in totale 2.610, delle quali 1.121 nella nostra provincia.