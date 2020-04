Coronavirus, in discussione in Regione le “Misure urgenti” per fronteggiare l’emergenza

Regione. Questa mattina il consiglio regionale ha discusso il disegno di legge numero 304, riguardante le “Misure urgenti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.

Alice Salvatore (Mov5Stelle) ha sottolineato le pesanti ricadute economiche dell’emergenza sanitaria e ha rivendicato la necessità di maggiori risorse da destinare all’agricoltura, al settore ittico e florovivaistico. Il consigliere ha chiesto, inoltre, che una dilazione del pagamento del bollo auto non di due mesi ma di un anno intero.

Juri Michelucci (Italia Viva) ha valutato positivamente la concessione del credito alla provincia della Spezia per realizzare il ponte fra Ceparana e Santo Stefano sottolineando, però, che la giunta avrebbe già accumulato ritardi per realizzare l’opera negli anni scorsi.

Luca Garibaldi (Pd) ha ricordato che la richiesta di rinvio del pagamento del bollo auto era già stata avanzata dal proprio gruppo a fine marzo. Il consigliere ha criticato il rinvio della concertazione sul piano di utilizzo del Fondo strategico con le parti sociali, previsto nel disegno di legge.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha illustrato l’ordine del giorno presentato ieri dal suo gruppo che chiede l’impiego del monte spesa dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti regionali, attualmente in smartworking, da indirizzare a sostegno delle fasce deboli per i buoni spesa.

Gianni Pastorino (Liguria Condivisa) ha valutato positivamente il rinvio del pagamento del bollo auto, ma ha sottolineato che un milione di euro per il settore agricolo e ittico è insufficiente, soprattutto rispetto – ha detto – ai fondi destinati dalla giunta alla comunicazione.

Giovanni Lunardon (Pd) ha accolto positivamente l’intento del disegno di legge, ma ha auspicato che la giunta investa fondi più cospicui nelle prossime settimane per i settori della sanità, sviluppo economico, occupazione e tutela delle fasce deboli.

Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha auspicato che la sospensiva del pagamento del bollo auto sia estesa a 12 mesi. Secondo il consigliere, inoltre, occorrono maggiori interventi strutturali per la viabilità nell’area spezzina.

Sergio Rossetti (Pd) ha lamentato l’approccio della giunta all’emergenza, in quanto che non avrebbe dato sufficiente attenzione alle politiche di sistema. Il consigliere, inoltre, ha rilevato l’assenza di un dibattito consiliare sulle necessità del settore economico e del comparto sociale.

Andrea Melis (Mov5Stelle) ha chiesto alla giunta uno sforzo maggiore per garantire più contributi ai settori danneggiati dall’emergenza sanitaria e ha sottolineato, in particolare, la necessità di finanziare le piccole realtà sportive.

Angelo Vaccarezza (Cambiamo) ha replicato ai consiglieri di minoranza ribadendo la bontà dell’iniziative assunte dalla giunta regionale e ha ricordato il blocco dei fondi destinati all’edilizia scolastica da parte del ministero dell’istruzione rilevando, al contrario, gli investimenti recentissimi dell’assessore regionale Ilaria Cavo per 1,5 milioni di euro a favore della scuola pubblica ligure.

L’assessore all’Agricoltura Stefano Mai ha sottolineato che i fondi messi a disposizione sono solo le prime risorse, rilevando che la Regione è impegnata affinché il Governo riconosca lo stato di calamità per il settore, peraltro già richiesto dall’amministrazione ligure. Mai ha sottolineato, fra l’altro, che è stata avanzata alla Ue la domanda per la rimodulazione dei fondi Psr, in modo da avere misure più idonee e modificare le percentuali di aiuti alle imprese del settore. L’assessore, infine, ha ricordato che, fra le iniziative assunte presso il governo, c’è la richiesta dell’istituzione di un fondo speciale per il florovivaismo.

L’assessore all’edilizia Marco Scajola ha sottolineato la necessità che il Governo, approfittando del periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid, autorizzi gli interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici. L’assessore ha sottolineato che la Regione, che ha competenza solo sulle piccole manutenzioni, in quel caso sarebbe pronta ad avviare i cantieri.

L’assessore alle infrastrutture e protezione civile Giacomo Giampedrone ha smentito con decisione ritardi negli interventi strutturali nello spezzino, ha ribadito la necessità di nominare un commissario ligure per le opere di emergenza.

Il presidente della giunta Giovanni Toti, che ricopre anche la delega al bilancio, ha replicato agli interventi dei consiglieri di minoranza. Il presidente ha definito strumentali e superficiali alcuni interventi che, in questo modo, pregiudicano il dibattito. Toti ha ricordato l’impegno della Giunta per garantire nel più breve tempo possibile la distribuzione di 2 milioni e mezzo di mascherine ai cittadini in condizioni di totale sicurezza. Il presidente, inoltre, ha ricordato l’avvio dei test sierologici rilevando i ritardi del Governo che non ha ancora vidimato un test idoneo e non ha definito i relativi protocolli. Rispetto alle richieste di posticipare il pagamento del bollo auto oltre il mese di luglio, Toti ha sottolineato che il Governo si è limitato a sospendere il pagamento di alcune imposte solo a fine maggio. Il presidente, inoltre, ha auspicato, che il Fondo nazionale di garanzia sia destinato anche al sostegno della fiscalità regionale.