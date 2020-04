Coronavirus, implementata la fornitura di mascherine per tutti i lavoratori dell’azienda Trench di Cairo

Cairo Montenotte. “Nelle scorse settimane come rappresentanza sindacale dello stabilimento Trench di Cairo Montenotte abbiamo svolto numerosi incontri con l’azienda finalizzati a mettere in campo, nella difficilissima situazione che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando, tutte le azioni utili (sia in termini organizzativi che di dotazione dei dispositivi di protezione) per permettere ai lavoratori di operare in totale sicurezza”. A parlare, in una nota, è la rappresentanza sindacale dello stabilimento Trenche di Cairo Montenotte.

Spiegano dal sindacato: “Proprio in questi giorni è stato ulteriormente implementata la fornitura di mascherine non solo a tutti i lavoratori, sia per l’ambito lavorativo che per quello personale fuori dall’azienda, ma anche per i lavoratori di aziende che lavorano con Trench al fine di uniformare lo standard di sicurezza. E proprio in un’ottica di affrontare questa fase di emergenza anche con iniziative solidali che con l’azienda abbiamo condiviso l’idea di donare un significativo quantitativo di mascherine ricevute grazie alla solidarietà di alcuni fornitori cinesi al Comune di Cairo Montenotte, alla Croce Bianca di Altare ed all’Ospedale San Paolo di Savona”.

“E’ importante soprattutto nei momenti difficili ricordarsi di far parte, anche nella dimensione della globalizzazione economica e produttiva, di una comunità. E la storia della nostra azienda, che ha compiuto lo scorso anno il suo primo secolo di vita, è sempre stata nella nostra provincia, prima a Savona e poi, dalla fine degli anni ’90 a Bragno – Cairo Montenotte” concludono.

