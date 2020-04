Coronavirus, il sindaco Caprioglio: “Savona blindata per Pasqua, controlli a tappeto”

Savona. Sarà una Savona blindata per le festività pasquali, così come nel resto della provincia: lo ha ribadito con forza il sindaco Ilaria Caprioglio durante la conferenza stampa in diretta Facebook della Regione Liguria per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“E’ strano dire ai turisti di stare a casa e di non venire in Liguria, ma questo è e la situazione attuale non permette deroghe di sorta: lo sarà anche per tutto il territorio provinciale, nelle zone costiere come nell’entroterra” ha detto il primo cittadino savonese.

E nel merito delle attività di controllo: “Ci saranno controlli a tappeto, con una intensificazione maggiore rispetto ai giorni precedenti: forze dell’ordine e personale della polizia locale svolgeranno un monitoraggio continuo e capillare, dalle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, oltre a tutta la rete di strade comunali e provinciali”.

“Saranno chiuse le spiagge ma anche le aree collinari e dell’entroterra più soggette ai tradizionali merendini o pic-nic di Pasquetta e primavera”.

“Sarà una Pasqua strana e difficile, ce la lasceremo alle spalle solo se si rispetteranno le regole di comportamento: il sacrificio è stato lungo, ma bisogna continuare ancora”.

“Oltre ai turisti, l’invito ai savonesi e cittadini della provincia è quindi quello di restare a casa: faremo un merendino domestico, con il pensiero rivolto a quanti stanno lavorando negli ospedali o nelle strutture sanitarie, a quanti sono impegnati nel volontariato e alle forze dell’ordine che saranno in azione per i controlli sul territorio” conclude il sindaco Caprioglio.