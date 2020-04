Coronavirus, il sindacato degli infermeri Nursing Up: “Regione riconosca premialità aggiuntive al personale”

Regione. “Negli ultimi giorni si moltiplicano gli appelli da parte della società civile con i quali si chiede pubblicamente di attribuire riconoscimenti economici al personale che con spirito di sacrificio e civico servizio sta assolvendo alla cura dei malati Covid-19 in condizioni oggettivamente difficili e caratterizzati dal livelli straordinariamente elevati di rischio e disagio”. A parlare, in una nota, è la segreteria del sindacato degli infermieri Nursing Up.

“Risulta urgente – spiegano dal sindacato – inviare un segnale concreto a tutti gli operatori della sanità esposti, assegnando a questi ultimi un riconoscimento economico significativo, anche tenendo conto dell’altissimo numero di contagiati e, purtroppo anche di deceduti, nell’adempimento del proprio dovere, a dimostrazione dell’elevato rischio”.

“Gli istituti contrattuali del CCNL di riferimento, che normalmente regolano il salario accessorio, non risultano evidentemente adeguati a regolare le esigenze eccezionali del momento, derivanti dall’emergenza sanitaria mondiale in atto a seguito di pandemia – continuano. – Fatte queste premesse, il sindacato NURSING UP ha chiesto ufficialmente alla Regione Liguria L’attribuzione di un compenso straordinario finalizzato a remunerare il disagio ed il rischio biologico cui sono sottoposti in queste settimane gli operatori sanitari, del Servizio Sanitario regionale, sotto forma di incentivo”

“Il compenso Covid-19, di carattere straordinario e temporaneo, è diretto a compensare il disagio, lo stress lavoro correlato ed il rischio biologico in cui sono occorsi tutti i lavoratori impegnati, in relazione alla loro esposizione al rischio di contagio della malattia, nonché alle difficili condizioni operative conseguenti all’impatto sul sistema sanitario della nuova patologia” concludono.

