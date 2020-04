Coronavirus, il San Martino con Alisa mette a disposizione consulenze telefoniche per Rsa e medici di famiglia

Liguria. Il Policlinico San Martino resta in contatto con gli addetti ai lavori tramite un numero dedicato dal lunedì a sabato, dalle 9 alle 17, a disposizione delle rsa e dei medici di famiglia.

E’ questa la nuova utenza che il Policlinico San Martino, in collaborazione con Alisa, ha allestito in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta di numero dedicato agli addetti ai lavori, per ricevere una consulenza specialistica infettivologica curata dal personale medico dell’équipe del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino.

Come affermano da Alisa: “Servirà a offrire in tempo reale una consulenza per intercettare, nel più breve tempo possibile, situazioni di rischio per pazienti con sospetta malattia Covid-19 e adottare precocemente ogni strategia di prevenzione disponibile”.