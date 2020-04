Coronavirus: il Comune di Calizzano sospende tributi e accertamenti, esenzione Tari per i negozi

Calizzano. “In questo contingente frangente di continua emergenza per tutti noi, persone, famiglie, lavoratori, pensionati, imprese, associazioni, enti, l’amministrazione di Calizzano ha ritenuto di adottare alcune prime misure a sostegno della nostra comunità, per dare un segnale tangibile e concreto”. Lo annuncia il sindaco Pierangelo Olivieri.

Anzitutto il Comune ha sospeso l’emissione dei ruoli Tari annualità 2020, di quelli Acquedotto Comunale sempre annualità 2020, nonché degli a accertamenti Imu e Tasi annualità 2015/2016/2017/2018. “Si tratta dunque della sospensione di tutti i pagamenti dovuti a detti titoli, con efficacia da ora e al momento senza termine: valuteremo in base agli sviluppi della situazione quando dare seguito ai relativi adempimenti”.

Inoltre, come valutato a margine dell’ultimo consiglio comunale, il primo tenutosi con collegamenti Skype e telefonici di alcuni dei consiglieri, “abbiamo anche assunto ulteriore decisione, condivisa anche in Commissione Capigruppo e pertanto con la prospettiva di approvazione all’unanimità, in questo caso di portata definitiva – annuncia il sindaco – l’esenzione dal pagamento della Tari 2020 per il 100% per tutte le attività commerciali (vendita di ogni genere, bar, ristoranti e pizzerie) e per il 50% al momento per alberghi ed hotel. Si tratta di una, per così dire, ‘manovra finanziaria comunale’ importante per un ente territoriale quale il nostro Comune”.

“Sappiamo ovviamente che quanto disposto non può di per sé essere risolutivo delle gravissime problematiche che dalla emergenza sanitaria si sono generate in ambito economico e finanziario – ammette Olivieri – ma si tratta senza dubbio di un atto concreto”.

“Al contempo, in sinergia con gli altri Comuni e le istituzioni superiori intendiamo svolgere la nostra parte per fare tutto il possibile e di più a che le necessità ed esigenze dei territori e comunità come i nostri vengano veramente ascoltati e compresi la dove si assumono le ‘decisioni che contano’ e così Governo, Parlamento e Regione, per avere risposte altrettanto concrete, sia sul piano prettamente economico e dell’imposizione tributaria, sia sotto il profilo della semplificazione e dell’alleggerimento delle procedure amministrative e autorizzative pubbliche tutte, quantomai necessarie in un momento in cui la conservazione dell’esistente e l’attesa della ripartenza sono questioni delicatissime” conclude.