Coronavirus, il Comune di Loano attiva un conto corrente per le donazioni dei cittadini

Loano. Il Comune di Loano ha attivato un conto corrente sul quale i cittadini potranno effettuare donazioni e versamenti a favore di iniziative di “solidarietà alimentare” nei confronti delle famiglie più bisognose.

“L’ormai nota ordinanza numero 658 del capo del dipartimento della protezione civile – ricorda il sindaco Luigi Pignocca – ha destinato ai Comuni italiani la cifra di 400 milioni di euro: questi potranno essere ‘trasformati’ in buoni spesa utilizzabili dalle famiglie più bisognose per l’acquisto di alimenti presso determinati esercizi commerciali delle città o potranno essere utilizzati dagli stessi Enti per acquistare generi di prima necessità da distribuire ai cittadini più in difficoltà”.

“La stessa ordinanza prevede che le amministrazioni comunali possano attivare appositi conti correnti bancari presso i quali gli italiani che lo desiderano possano effettuare donazioni a favore dei loro concittadini più bisognosi” specifica il primo cittadino loanese.

Poi continua: “Alla luce delle tante iniziative di solidarietà moltiplicatesi negli ultimi giorni (dalla cosiddetta ‘spesa sospesa’, che si inserisce proprio nell’ambito della ‘solidarietà alimentare’, alla semplice realizzazione di mascherine protettive fatte a mano da distribuire a chi ne abbia bisogno) come Comune abbiamo deciso di usufruire di questa possibilità e di attivare un conto corrente presso la Banca delle Alpi Marittime“.

L’invito rivolto a tutti i loanesi che desiderano fare qualcosa di concreto per i loro concittadini più in difficoltà è quello di utilizzare questo canale: “Mai come in questo momento c’è bisogno di restare uniti ed essere solidali, ogni contributo può essere importante” conclude Luigi Pignocca.

Le coordinate bancarie sono:

Conto corrente numero 015/014775

IBAN: IT59 Z084 5049 4300 0000 0014 775.