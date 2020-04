Coronavirus, il bollettino della vigilia di Pasqua: altri due morti nel savonese

Provincia. Altra giornata nera per la Liguria in relazione all’emergenza Coronavirus e ai decessi. In particolare per la Provincia di Savona dove, nelle ultime 24 ore, sono due le persone decedute.

La Direzione Medica del Presidio di Levante – Asl 2 segnala in totale un decesso: un uomo di 65 anni della Provincia di Savona. La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala in totale un decesso: uomo di 65 anni, della Provincia di Savona.

La direzione medica del’Asl 1 segnala 2 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: si tratta di una donna di 78 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate e di un’altra donna di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 10 aprile all’Ospedale di Sanremo.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 2 decessi: un uomo, 72 anni, di Genova, il cui decesso è avvenuto alle ore 23.40 del 10 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità e un altro uomo, di 78 anni, di Genova, il cui decesso è avvenuto alle ore 03.19 del 11 aprile, ricoverato presso Pronto Soccorso con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 4 segnalano decesso di un paziente anche COVID-19 positivo (avvenuto tra le ore 14 del 10 aprile e le ore 14 di oggi, 11 aprile), si tratta di una uomo di anni 80, ricoverato presso reparto Covid dell’Ospedale di Sestri Levante, nato Avellino e residente nel comune di Rapallo deceduto il 10/04/2020.

La direzione medica dell’Asl 5 segnala che nella mattina del 10 aprile è deceduto un uomo di anni 71 (non compreso nel report di ieri, 10 aprile), ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comunie di Follo (SP) .

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 4 decessi: una donna di 86 anni ricoverata il 06.04.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità deceduta il 10.04.2020; un uomo di 85 anni ricoverato il 06.04.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità deceduto il 10.04.2020; un uomo di 86 anni ricoverato il 10.04.2020 nel reparto di PS/OBI con comorbidità deceduto il 11.04.2020 e un uomo di 79 anni ricoverato il 06.04.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità deceduto il 11.04.2020. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi.