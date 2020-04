Coronavirus, i dati del 19 aprile in Liguria: impennata di test e positivi, ma scendono ancora i ricoveri

Liguria. Sono saliti a 4713 i positivi al Coronavirus in Liguria, con un secco aumento rispetto a ieri: +98. Un dato frutto di 227 nuove positività, 31 decessi e 98 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Una brusca impennata rispetto ai dati a cui ci eravamo abituati negli ultimi giorni, che però è frutto anche dell’altrettanto pronunciato aumento di test effettuati: 2229 in più rispetto a ieri (in totale ora sono 31.551).

Scorrendo i dati del bollettino emesso dalla Regione in base al flusso di Alisa e del ministero della Salute si rileva inoltre che il bilancio dei morti sale a 926 (31 più di ieri) mentre scendono ancora i ricoverati (986, 20 in meno di ieri). Di questi, 101 sono in terapia intensiva (ieri erano 105).

Gli altri 2504 positivi sono in cura a domicilio, 98 in più di ieri. Clinicamente guarite (ossia asintomatiche ma ancora positive e quindi isolate in casa) 1223 persone (20 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 887 (+98).

Per quanto riguarda la provincia di Savona, i casi positivi sono 708 mentre i ricoverati 158 (3 più di ieri) di cui 12 in terapia intensiva; 831 i soggetti in sorveglianza attiva.