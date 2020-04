Alassio. Ieri sera l’accensione di luci e insegne delle attività, in particolare in Borgo Barusso, ma anche in centro città, ad Alassio. E questa mattina, una delegazione di commercianti alassini si è recata in Comune, a nome di decine di colleghi, per riconsegnare la chiavi dei propri locali nell’ambito dell’iniziativa “Risorgiamo Italia”.

Ad accoglierli, in municipio, il vicesindaco Angelo Galtieri, che ha garantito la vicinanza dell’ente comunale e garantito impegno e attenzione nei confronti della attività che sono “cuore pulsante della città di Alassio”.

“Consegnamo le chiavi delle nostre attività nella speranza di lanciare un messaggio e di poter risorgere da questa emergenza, – hanno dichiarato dalla delegazione di commercianti. – Ringraziamo il vicesindaco Galtieri e il Comune per il tempo e l’attenzione a noi dedicati. Non possiamo nascondere la nostra amarezza e incertezza per il futuro che si traduce in questo gesto”.

“Il Coronavirus ha messo in ginocchio tantissime attività. Ci auguriamo, pian piano, di venirne fuori. Spiagge, locali e alberghi: siamo una grande famiglia che deve lavorare tutta insieme”, hanno concluso.