Coronavirus, Foscolo (Lega) al sindaco di Pietra: “Meno polemiche, più risposte concrete”

Pietra Ligure. “Spiace prendere atto che il sindaco e l’amministrazione comunale, in piena emergenza, trovino il tempo per fare polemiche politiche ed elettorali e per attaccare la minoranza, che legittimamente avanza proposte esercitando un proprio diritto democratico”.

È il pensiero di Sara Foscolo, deputata della Lega e consigliere comunale a Pietra, che ha proseguito: “Un atteggiamento inaccettabile da chi rappresenta le istituzioni e dovrebbe, in questo momento di difficoltà, pensare principalmente all’interesse dei cittadini e non pensare a fare propaganda”.

“Ma non era proprio il suo partito, il Pd al governo con il M5s, a dire che questo non è il momento delle polemiche? Questa emergenza ha messo in risalto il valore dei nostri medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari. L’epidemia ha colto tutti impreparati, ci ha fatto rendere conto della gravità delle politiche dell’austerità e dei tagli fatti sulla sanità e in tutti i settori da chi ci ha governato in passato. E ha reso ovviamente necessarie riorganizzazioni delle strutture sanitarie”.

“Quindi perché non rivalutare la riapertura del Mios?, – ha proseguito Foscolo. – Da parte mia, come sempre, massima disponibilità a lavorare per il bene dei pietresi e del territorio, anche sostenendo in prima persona l’acquisto e la consegna di mascherine e dispositivi di protezione, come fatto nelle scorse settimane. Come ho dichiarato sugli organi di stampa, ogni soluzione che possa essere utile ai cittadini è da valutare, compresa la riapertura dell’ex Mios”.

“ Questo si fa in politica: si discutono idee e si valutano, senza pregiudizi. E lo si fa nei luoghi preposti a farlo, ovvero in consiglio comunale, non sui social network dove tutti si improvvisano esperti, ingegneri, medici. Il sindaco non porti avanti strumentalizzazioni inutili e lavori per dare risposte ai pietresi, oggi più che mai in difficoltà”, ha concluso.