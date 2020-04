Coronavirus, Finale Ligure pronta a “riscrivere” il Bilancio: nuovo incontro con le categorie economiche

Finale Ligure. L’amministrazione finalese è impegnata a riscrivere il Bilancio 2020 approvato a dicembre: “La pandemia Covid-19 ha stravolto l’economia mondiale ed inevitabilmente ha importanti ripercussioni anche sul bilancio del Comune sia sul fronte delle entrate che delle spese. Vogliamo e dobbiamo pertanto riscriverne buona parte anche ascoltando il tessuto economico cittadino” afferma il sindaco.

Ugo Frascherelli ha convocato, quindi, per la fine di questa settimana l’ennesima riunione con i rappresentanti di balneari, albergatori e commercianti: “Una conferenza Skype come già ne abbiamo fatte nelle ultime settimane in quanto ormai abbiamo ultimato alcune stime, grazie al puntuale e continuo monitoraggio dell’Ufficio Ragioneria che sta lavorando alacremente anche da casa per essere più precisi e tempestivi possibile nelle previsioni economico-finanziarie. Il quadro nazionale è in costante evoluzione ed ogni DPCM ha ripercussioni anche sul bilancio comunale rendendo difficoltoso avere un quadro completo, ma auspichiamo di riuscire ad avere al più presto contezza della situazione definitiva. Occorreranno ancora alcune settimane per ridisegnare l’intero bilancio e potere avanzare proposte concrete e tangibili alle famiglie e alle imprese, ma già adesso l’amministrazione finalese, una tra le prime, hadeliberato una serie di proroghe che qui riassumiamo:

– Tari: utenze domestiche in 3 rate a partire dal 30/09

– Tari: utenze commerciali in 12 rate a partire da dicembre 2020 con termine a fine 2021

– Cosap: prorogata al 30/09

– Ormeggi porto: prorogata al 30/04 (con probabile nuovo slittamento al 31/08)

– Gratuità parcheggi (per ora fino al 3/05)”.

Delia Venerucci, assessore alle Finanze, commenta così le prime iniziative: “Sono provvedimenti che comprendiamo essere un semplice rinvio, ma che abbiamo voluto deliberare subito per dare un segnale di vicinanza ed un minimo di respiro ai Cittadini e alle imprese, in attesa di comprendere la dimensione del danno economico che certamente conseguirà a questa pandemia e quali saranno tutti gli interventi possibili da parte dell’Amministrazione per affrontare la situazione”.

“Tutti i dipendenti del settore economico del Comune stanno lavorando senza sosta per fornirerisposte rapide, a loro un grande ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione a nome della città” conclude.