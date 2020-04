Coronavirus, Federmanager Liguria: “Dopo l’emergenza i dirigenti avranno un ruolo fondamentale”

Regione. “Al momento della riapertura delle fabbriche i dirigenti, per le loro competenze specifiche e per la conoscenza dei concreti processi produttivi, potranno e dovranno svolgere un ruolo fondamentale di raccordo tra istituzioni, imprenditori e sindacati”.

Il presidente di Federmanager/Asdai Liguria Marco Vezzani interviene all’indomani del Decreto del Governo che proroga fino al prossimo 13 aprile le misure restrittive adottate a seguito dell’emergenza sanitaria.

“Ritengo tuttavia che sia senza senso discutere astrattamente su quando riaprire le fabbriche: occorre invece, dando priorità alla salute, cominciare a discutere concretamente, azienda per azienda, sulle condizioni sanitarie, economiche e di mercato necessarie per poter riprendere la produzione e soprattutto occorre che le istituzioni europee, italiane e le banche attuino le misure promesse per immettere liquidità e dare certezze ad aziende e lavoratori”, conclude Vezzani.