Coronavirus e pioggia non fermano il ritorno del mercato: i banchi alimentari “ripopolano” Borghetto

Borghetto Santo Spirito. La pioggia ha rallentato le operazioni e ridotto al minimo il numero dei banchi presenti, ma a Borghetto è ripartito il mercato settimanale.

Come annunciato dal primo cittadino Giancarlo Canepa, con l’avvio della Fase 2 in Liguria, i banchi (solo alimentari per ora) hanno ricominciato a popolare il Comune del savonese.

“Nonostante la pioggia battente alcuni esercenti del mercato settimanale hanno voluto ugualmente montare i loro banchi, – ha dichiarato il sindaco. – Ha prevalso la voglia di rialzarsi e ricominciare a guardare al futuro con un pizzico di speranza in più”.

I banchi dedicati alla vendita di generi alimentari che hanno assicurato la loro presenza da ora in poi sono 18 su 20. Dalla prossima settimana, poi, in maniera graduale, ripartirà anche il mercatino degli agricoltori che dovrebbe tornare a pieno regime dopo il 4 maggio.