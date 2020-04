Coronavirus e good news: a Varazze, il setter inglese Easy “canta” l’Ave Maria di Lourdes

Varazze. Vi abbiamo raccontato dei flash mob dai balconi di Savona e provincia e di tutta Italia, con persone che si sono improvvisate chi cantante e chi dj oppure che hanno semplicemente acceso lo stereo per diffondere un po’ di musica, spesso sinonimo di buonumore.

E oggi vi raccontiamo, o meglio vi mostriamo, una storia simile, dove però il protagonista non è una persona, ma il migliore amico dell’uomo.

“Un cane non sa e non può cantare” direbbe chiunque e non troverebbe nessuno pronto a smentirlo. Ma Easy, setter inglese di Varazze, non lo sa, e probabilmente poco gli importerebbe saperlo.

Alla voce sostituisce l’ululato e si “esibisce” almeno due volte al giorno, alle 9 e a mezzogiorno. E non si tratta di un orario casuale perché proprio in quei momenti, il campanile della chiesa di Varazze, situata vicino a casa sua, suona l’Ave Maria di Lourdes.

E il cane, tutti i giorni, incomincia a “cantarla” e sembra proprio cercare di “restare a tempo”, interrompendosi solo al termine del suono delle campane.

“È bello, in questo brutto momento, fare un sorriso”, ci ha scritto l’autore del video e della segnalazione. Noi concordiamo e, con la stessa sua speranza, abbiamo deciso di condividerlo con i nostri lettori.