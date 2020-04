Coronavirus, donate mille mascherine al Comune di Laigueglia: domattina la distribuzione alla popolazione

Laigueglia. Mille mascherine sono state donate al Comune di Laigueglia, che si prepara a distribuirle alla cittadinanza. Sono state acquistate dalla Lega Liguria e la distribuzione, ad opera della protezione civile di Laigueglia, avverrà domattina (mercoledì 8 aprile).

“Non possiamo che ringraziare per questo dono: si tratta di un migliaio di mascherine, che non sostituiscono ovviamente la fornitura che arriverà poi da Regione Liguria. Si tratta di un primo aiuto che abbiamo deciso di dare subito ai cittadini più bisognosi per consentirgli di fare spesa e altre commissioni in massima sicurezza”, ha spiegato il sindaco Roberto Sasso Del Verme.

Le mascherine saranno consegnate, come detto, domattina, dalle 10 alle 12, in 4 punti differenti della città, presidiati dalle forze dell’ordine, per evitare di creare assembramenti: le postazioni saranno allestite in piazza Maglione, piazza Preve, piazza San Sebastiano e in via Genova.

“Si tratta di una quantità importante, ma ovviamente esigua rispetto alla popolazione: per questo motivo saranno riservate a chi ne ha davvero bisogno nel numero di una per il singolo cittadino e di due per nucleo famigliare”, ha concluso il primo cittadino.