Coronavirus, deceduti altri quattro savonesi: uno aveva 46 anni

Liguria. C’è anche un uomo di 46 anni tra i quattro savonesi deceduti nelle ultime 24 ore anche a causa del coronavirus. Lo rende noto Asl2 nel consueto bollettino sulla diffusione dell’epidemia.

La direzione medica del presidio di levante (ospedale San Paolo) segnala in totale tre decessi. Si tratta di: una donna di 95 anni; un uomo di 46 anni; un uomo di 85 anni. Tutti e tre erano della provincia di Savona.

La direzione medica del presidio di ponente (composto da ospedale di Albenga e Santa Corona) segnala un decesso: è un uomo di 78 anni della provincia di Savona.

L’Azienda Sanitaria savonese segnala inoltre il decesso (avvenuto il 3 aprile) di una donna di 76 anni: l’esito (positivo) del tempone è arrivato in giornata.

L’Asl1 savonese segnala il decesso di tre pazienti positivi al Covid-19, avvenuti tutti nelle ultime 24 ore. Si tratta di: una donna di 96 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’ospedale di Imperia; un uomo di 78 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 6 aprile all’ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; un uomo di 90 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 6 aprile all’ospedale di Sanremo.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl4 segnalano tre decessi (anche come pazienti Covid-19 positivi) avvenuti tra le 14 del 6 aprile e le 14 del 7 aprile. Si tratta di: una donna di 85 anni, ricoverata presso il reparto Covid+ dell’ospedale di Sestri Levante, nata a Neirone e residente nel comune di Lorsica e deceduta il 7 aprile; una donna di 84 anni, ricoverata presso il reparto Covid+ dell’ospedale di Sestri Levante, nata a Latronico e residente nel comune di Lavagna, deceduta il 7 aprile.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl5 segnalano otto decessi di pazienti Covid-19 positivi, tutti avvenuti tra le 14 del 6 aprile e le 14 del 7 aprile). Si tratta di: una donna di 96 anni, ricoverata in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduta il 6 aprile; un uomo di 69 anni, ricoverato in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduto il 6 aprile; una donna di 82 anni, ricoverata in malattie infettive all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduta il 6 aprile; una donna di 81 anni, ricoverata in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduta il 6 aprile; una donna di 79 anni ricoverata in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduta il 6 aprile; una donna di 83 anni, ricoverata in medicina all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Levanto (SP) e deceduta il 6 aprile; una donna di 78 anni, ricoverata in malattie infettive all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduta il 7 aprile; un uomo di 67 anni, ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Lerici (SP) e deceduto il 7 aprile.

La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala quattro decessi: una donnadi 89 anni di Genova, deceduta alle 14.15 del 6 aprile presso il reparto di malattie infettive, con comorbidità; una donna di 90 anni di Busalla, deceduta alle 16.40 del 6 aprile presso il pronto soccorso, con comorbidità; un uomo di 76 anni di Genova, deceduto alle 18 del 6 aprile in rianimazione, con comorbidità; una donna di 74 anni di Genova, deceduta alle 10.50 del 7 aprile presso il pronto soccorso, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.