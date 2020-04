Coronavirus, dall’Ordine delle professioni sanitarie di Savona un aiuto concreto per il sistema sanitario regionale

Savona. In risposta all’emergenza Covid-19, l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP) di Genova, Savona e Imperia ha deciso di stanziare dei fondi per le attività istituzionali dei propri iscritti, per sostenere il Sistema Sanitario Regionale e un contributo straordinario nei confronti delle attività della Comunità di Sant’Egidio.

“Come consiglio direttivo dell’Ordine TSRM PSTRP insieme alle commissioni d’albo delle 19 professioni afferenti abbiamo deciso di donare un contributo all’organizzazione non profit ligure, in quanto siamo grati per il lavoro che svolgono, silenziosamente, nei confronti delle persone che vivono ai margini della società”, queste le parole di Antonio Cerchiaro, presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona.

“Il contributo dell’Ordine si prefigge di contrastare le nuove povertà e affrontare la crescente emergenza che ha colpito il nostro territorio. L’Ordine dei TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona conta 5 mila professionisti della salute, appartenenti a 19 professioni sanitarie (tecnici di radiologia, fisioterapisti, educatori, logopedisti, tecnici di laboratorio, etc.), che insieme a medici e infermieri, si trovano a contrastare questa pandemia sia negli ospedali, che sul territorio”.

“I media parlano poco di loro, tuttavia svolgono un’attività essenziale, in ambito di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione. È grazie a loro se siamo riusciti a mettere a disposizione la cifra destinata per le attività solidali di Sant’Egidio – conclude Cerchiaro – con l’auspicio di limitare i danni di questa tragedia sanitaria e sociale”.