Coronavirus, dallo Studio4Mani di Albenga un corso di arteterapia gratuita online

Albenga. In occasione dei 10 anni di attività e alla luce della situazione delicata e difficile che noi tutti stiamo vivendo e affrontando quotidianamente, lo Studio4Mani i Albenga ha deciso di “mettere a disposizione di tutti, in maniera gratuita, alcuni semplici contenuti creativi e di arteterapia che possano essere visti come spunti e idee per passare alcuni attimi della propria giornata regalandosi momenti colorati, di benessere, di creatività, di riflessione, di sperimentazione e anche di condivisione collettiva”.

“Vogliamo anche noi, nel nostro piccolo, contribuire al reale bisogno di assaporare la leggerezza, la spensieratezza e la positività che questo periodo ci ha fatto dimenticare e lo faremo con interventi gratuiti di arteterapia fruibili da tutti – dichiara la dottoressa Francesca Galizia, titolare e arteterapista dello Studio4Mani di Albenga – Come centro emozionale per il benessere del bambino e della persona, attivo da 10 anni sul nostro territorio e unica realtà specializzata in arteterapia nel ponente ligure, vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze e professionalità a chiunque ne avesse bisogno.”

Gli esercizi proposti possono essere svolti da tutti senza limiti d’età e non richiedono alcuna abilità tecnica o artistica. Possono essere modulati personalmente anche in base ai materiali, al tempo a vostra disposizione e in base alla persona che lo svolge.

Verranno caricati sul sito www.studio4mani.it e divulgati tramite i nostri canali virtuali Facebook Studio4Mani e Instagram alla pagina Studio4ManiALBENGA. Per chi volesse riceverli via whatsapp è a disposizione il contatto telefonico dello Studio4Mani: 328.9274521.

“Vi auguriamo di assaporarli a pieno con gli occhi, la mente e il cuore aperto per un nuovo tempo, un nuovo ritmo, un nuovo equilibrio e una nuova prospettiva”.