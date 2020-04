Coronavirus, dalla sezione altarese del CAI 2085 euro al San Paolo

Altare. Anche l’associazione 3A-Cai Altare si dimostra sensibile e solidale con la situazione di grave emergenza sanitaria. In molti hanno aderito nonostante le difficoltà del momento per numerose famiglie.

Grazie ad una sottoscrizione della sezione e alla generosità dei soci è stata raggiunta la cifra di 2085 euro che verrà devoluta al reparto di terapia intensiva del San Paolo di Savona. Alle donazioni ricevute l’associazione ha aggiunto un versamento di circa 1 euro a socio.

Un gesto che si va ad aggiungere alle altre iniziative, valbormidesi e non, per il sostegno dei pazienti e di tutto il personale sanitario, in prima linea per combattere la pandemia da covid-19.