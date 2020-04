Coronavirus, dal BNI Capitolo Valbormida una fornitura di mascherine alla Croce Bianca di Cairo

Valbomida. In questo periodo così difficile, il Capitolo BNI Valbormida intende manifestare la propria gratitudine a chi (come volontario o come professionista) ogni giorno “opera, in prima linea, per garantire la salute di tutti noi”.

“Per questo, tramite il network BNI, con la volontà di fornire un supporto concreto, abbiamo acquistato e consegnato una fornitura di mascherine protettive alla Croce Bianca di Cairo Montenotte e al reparto emodialisi dell’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte: due realtà che, nonostante le odierne difficoltà, operano sul nostro territorio con abnegazione e senza sosta”.

“Un piccolo gesto di vicinanza, auspicando che, molto presto, si possa tornare, tutti insieme, a far rifiorire la nostra valle”, concludono dal Capitolo BNI Valbormida.