Coronavirus, controlli della municipale di Loano: attenzione ai “furbetti della spesa” e ai “vacanzieri” di Pasqua

Loano. Sono 583 le persone controllate dalla polizia locale di Loano nell’ambito dei servizi volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Gli accertamenti, iniziati il 10 marzo, hanno portato alla denuncia penale di 40 persone; altre 27 persone si sono viste elevare una sanzione amministrativa.

Ad essere controllati sono stati anche 613 esercizi commerciali: in questo caso il rispetto delle norme è stato pressoché totale, dato che non è stata elevata nessuna sanzione e non è stata effettuata alcuna chiusura (nemmeno provvisoria).

“I controlli sul territorio – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca – vedono coinvolte tre pattuglie: una di turno al mattino, una al pomeriggio ed una ‘dedicata’ esclusivamente al Covid-19. Nelle scorse settimane i nostri agenti hanno ‘presidiato’ anche farmacie e supermercati, dedicando particolare attenzione ai cosiddetti ‘furbetti della spesa’, cioè coloro i quali si recano tutti i giorni (e più volte al giorno) a comprare prodotti e generi alimentari in aperta violazione delle norme. La prossima settimana, vista l’imminenza delle festività pasquali, intensificheremo i servizi effettuando anche accessi alle abitazioni laddove vengano segnalati arrivi di persone nelle seconde case”.

Nell’ultimo mese è proseguito anche il monitoraggio dei transiti lungo la via Aurelia. Fino al 6 marzo, i passaggi giornalieri di veicoli sulla principale arteria viaria cittadina non sono mai scesi sotto ai 36 mila; dal 7 marzo in poi, questi sono gradualmente diminuiti fino ad arrivare a circa 12.500 al giorno. A partire dal 21 marzo la cifra si è ulteriormente abbassata restando costantemente sotto ai 10 mila. Per quanto riguarda aprile, nei primi tre giorni il numero di transiti quotidiani è rimasto costante intorno ai 10 mila. Nella giornata di sabato 4 aprile, complice anche il fine-settimana, i veicoli passati sull’Aurelia non sono stati più di 6 mila.

“Come amministrazione, ringraziamo i nostri agenti di polizia locale, le forze dell’ordine, i balneari che si stanno dedicando al presidio di spiagge e passeggiata nonché tutti i volontari impegnati in questa emergenza. Rinnoviamo a tutti i loanesi e non l’invito ad uscire di casa solo per casi di estrema necessità, per ragioni di salute, di lavoro e per fare la spesa”.