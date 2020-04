Coronavirus, controlli dei carabinieri anche nell’entroterra: in tutto 150 le sanzioni

Savona. Proseguono i controlli da parte dei carabinieri nel territorio dell’intera provincia savonese con le pattuglie in auto nei vari comuni, l’elicottero che osserva dall’alto soprattutto la zona costiera e con i carabinieri forestali nelle aree rurali.

È intensa l’attività di controllo messa in campo dall’Arma in questo periodo e purtroppo non accenna a diminuire il numero delle persone che non rispettano i divieti imposti. Sempre più spesso si trova gente che “inventa” motivi pur di fare un giro in città o peggio ancora, in spiaggia o nelle zone dell’entroterra.

Proprio per questo, nel weekend appena trascorso, grazie all’impiego dell’elicottero di Villanova d’Albenga e ai colleghi Forestali è stato possibile svolgere ulteriori controlli in zone meno accessibili. Sono state allontanate persone dalle spiagge dove, nella erronea convinzione di non essere in un luogo affollato, in molti si sono recati così come quelle trovate in zone boschive convinte di poter andare a spasso perché “tanto non sono in contatto con nessuno” o ancora gente che porta a spasso il cane ben lontano dalla propria abitazione.

È fondamentale comprendere che è vietato uscire da casa senza una delle ormai note motivazioni. Non può ritenersi una “situazione di necessità” la passeggiata in spiaggia o in collina così come portare il cane ad un km dalla propria abitazione o fare jogging nei parchi, sul lungomare o in giro per la città (queste ultime due ipotesi sono consentite solo nelle vicinanze della propria abitazione/domicilio).

Oltre a chi passeggia senza motivo, è sempre più frequente il controllo di cittadini extracomunitari che, ospiti di strutture di accoglienza per profughi, escono senza nessun controllo e a tal proposito si stanno valutando eventuali responsabilità anche a carico dei gestori delle strutture.

Nel corso dei controlli addirittura, a Sassello, è stato controllato e sanzionato un cittadino albanese di 21 anni che era stato sottoposto con provvedimento del sindaco ad isolamento sanitario obbligatorio, in quanto venuto in contatto stretto con una persona risultata positiva al COVID-19 e che invece circolava tranquillamente lungo le strade del paese.

L’Arma dei Carabinieri savonese proseguirà i controlli a tappeto a tutela della salute di tutti i cittadini, messa invece a repentaglio da chi non accetta di rispettare le regole dettate dagli ultimi decreti.