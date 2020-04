Coronavirus, Conte: “Mascherine e distanze finché non saranno disponibili cura e vaccino”

Italia. “Per quanto riguarda la risposta sanitaria, il Governo ha elaborato una strategia in cinque punti. In primis il mantenimento delle distanze e l’incentivo ad utilizzare dispositivi di protezione individuale almeno fino a quando non ci sarà una specifica terapia e un vaccino”.

Parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronunciate nel corso dell’informativa al Senato, in corso proprio in questi minuti, a Roma.

“Innanzitutto bisogna mantenere e far rispettare, a tutti i livelli, il distanziamento sociale e promuovere a livello diffuso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili specifica terapia e vaccino”, ha spiegato il premier.

“Bisogna poi rafforzare le reti sanitarie del territorio come arma principale per combattere il virus. A questo riguardo ci stiamo adoperando affinché vengano rafforzati tutti i servizi di prevenzione. Il Governo sta sollecitando rinnovata integrazione tra politica sanitaria e sociale, con particolare attenzione a case di cura ed rsa, dove si è verificata esplosione incontrollata dei contagi soprattutto in alcune arre del Paese”.

“Necessario, poi, intensificare la presenza dei ‘Covid Hospital’ come strumento fondamentale nella gestione ospedaliera dei pazienti. La presenza di strutture dedicate al Covid-19 riduce notevolmente il contagio per operatori sanitari e pazienti ricoverati” ha affermato Conte.

“Il Governo, inoltre, punta al rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza, con l’utilizzo delle nuove tecnologie. L’applicazione in questione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria. Faremo in modo che chi non deciderà di non scaricarla non incorra in limitazioni o pregiudizi”, ha concluso il presidente del Consiglio, prima di affrontare la questione economica relativa all’emergenza.