Coronavirus, Cgil: “Nell’edilizia no a fughe in avanti, garantire massima sicurezza sanitaria”

Liguria. Oggi, alla presenza dell’assessore regionale Scajola, si è tenuto il tavolo regionale sull’edilizia per monitorare la situazione e proporre alcune soluzioni per traguardare le fase due.

La Cgil Liguria, sulla scia di quanto concordato a livello nazionale tra sindacati confederali e Governo, ha confermato la necessità di riprendere il lavoro senza fughe in avanti e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute per lavoratori e lavoratrici.

“Si auspica quindi che la Regione faccia proprie le istanze rappresentate questa mattina al tavolo dalla Cgil tra cui il potenziamento del monitoraggio e dei controlli alle imprese e l’effettiva presenza dei dispositivi di protezione individuale sui luoghi di lavoro”.

