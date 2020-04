Coronavirus, Celle Ligure: l’elenco dei negozi che consegnano a domicilio

Celle Ligure. Per fronteggiare il periodo di chiusura delle attività commerciali, dovuto all’emergenza Covid-19, alcuni negozi di Celle Ligure, oltre a quelli che vendono prodotti alimentari impegnati da subito nella spesa a domicilio, hanno attivato, con la regia del Consorzio Promotur, il servizio di consegna a casa, a Celle e nei Comuni limitrofi per quanto possibile. Naturalmente il servizio è reso nel rispetto di tutte le regole di contenimento dell’epidemia e della normativa di natura fiscale.

Un servizio piccolo, pensato dal Consorzio Promotur e accolto con gioia da molti imprenditori cellesi, per stare vicino ai cittadini e far sentire a tutti che chi opera nel settore turistico-commerciale è presente, nonostante il periodo di estrema difficoltà, e pronto a riaccogliere i propri clienti all’apertura delle attività. L’idea è questa: se per Pasqua o per le feste che verranno qualcuno avrà voglia di fare o di farsi un regalo, potrà chiamare gli aderenti al progetto: ci sarà sempre una voce amica a rispondere, dare un consiglio, prendere un ordine o semplicemente fare due chiacchiere!!

Un’iniziativa che si unisce a quelle di solidarietà sociale portate avanti da Consorzio Promotur, Associazione Bagni Marini, Gruppo Bagni Marini, insieme a molti commercianti cellesi, a partire da La Spesa sospesa, che ha permesso, nei primi tre giorni di raccolta, di riempire l’ufficio dei Sevizi Sociali del Comune di Celle Ligure, di scatoloni di prodotti alimentari donati dai cittadini e dalla famiglia Damonte, titolare dei supermercati cellesi, ai propri concittadini in difficoltà.

Di seguito l’elenco dei negozi che consegnano a domicilio.

Abbigliamento, accessori, calzature

Caterinette: 349 735 9687 laboratoriocaterinette@gmail.com

Island Calzature: 338/7086229 island.celle@alice.it

La Coccinella: 392/6755291 lacoccinellal@gmail.com

Moda Sport: 347/1133513 modasportcelle@gmail.com

Nuvole di Carla: 339/2928437 carlavincenzi61@gmail.com

Sa.Re. Boutique: 388/8114115 santoro.patty@libero.it

Sotto Sotto: 333/4146761 a.merlone@libero.it

The Seagull: 347/5220801 nancy.chen@alice.it

Tres Chic: boutique.treschic@libero.it

Gelati, pizze, piatti

Gelateria Il Gelso Nero: 347/4354889 antonella.sciandra@libero.it

La Pizza della Titti: 348/2726341 mariaengine@libero.it

Ristorante Pizzeria Mille Volte: 346/8593865 savezzideborah@gmail.com

Prodotti di bellezza

Daniela Hair Studio: 347/5418196 missdani80@gmail.com

Lucia Hair Fashion: 333/5050151 lucia.azzurro@hotmail.it

Profumeria Venere: 340/8115081 bruzzone70@libero.it

Libri

Libreria della Piazzetta: 349/1953793 libreriadellapiazzetta@gmail.com

Gioielli e bijoux

Oreficeria Il Corallo: 338/7086229 ilcorallo.celle@virgilio.it

Ceramiche artigianali

Ceramiche Il Tondo: 347/5556606 ceramicheiltondo@gmail.com

Varie

Celle Foto: celleservizi@gmail.com

Ferramenta Chiodo scaccia chiodo: 019/990219 assistenza.mcp@gmail.com

