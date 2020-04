Coronavirus, calano i morti nel savonese: deceduta una 93enne

Savona. Rispetto alle scorse giornate nel savonese calano i decessi per infezione da Covid 19.

Il bollettino odierno della Asl2 savonese comunica 1 solo decesso, avvenuto all’ospedale San Paolo di Savona, nelle ultime 24 ore di emergenza sanitaria. Si tratta di una donna di 93 anni, residente nella Provincia di Savona.

Nessun decesso, invece, all’ospedale di Albenga. Nella giornata di ieri, invece, i morti da coronavirus erano stati cinque. Un primo dato positivo rispetto al trend sanitario ligure e savonese, considerando che l’altro ieri i decessi erano stati ben sette.

ASL1 segnala 5 decessi nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: un uomo di 69 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; un uomo di 71 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 9 aprile all’Ospedale di Sanremo; un uomo di 70 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 9 aprile all’Ospedale di Sanremo; una donna di 89 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 9 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; una donna di 87 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 9 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl5 segnalano che, tra le 14 del 9 aprile e le 14 di oggi, 10 aprile, si sono registrati 3 decessi di pazienti COVID-19 positivi: un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina (ospedale San’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 09/04/2020; un uomo di anni 80, ricoverato in Rianimazione (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana e deceduto il 09/04/2020; una donna di anni 87, ricoverata in Multispecialistica (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana e deceduta il 09/04/2020

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 2 decessi: donna, 66 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 15.40 del 9 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità; donna, 71 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 9.40 del 10 aprile, ricoverata presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

La Direzione Sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di un paziente nato a Bitonto e residente a Genova di 74 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco; di una paziente nata a Genova e residente a Pieve Ligure di 95 anni, presso il Padiglione 12; di un paziente nato e residente a Genova di 82 anni, presso il Maragliano.