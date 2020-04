Coronavirus, Bruno (Europa Verde): “Orgogliosi delle eccellenze della sanità ligure”

Liguria. “Oggi Europa Verde vuole costruttivamente esprimere la propria vicinanza a tutte e a tutti coloro che hanno perso i propri cari in questa terribile epidemia e a coloro che hanno parenti e amici comunque ricoverati“. E’ quanto dichiara il partito ecologista rappresentato da Danilo Bruno.

“Nel contempo vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutto il personale sanitario (medico, paramedico, di assistenza, amministrativo), che in questi mesi ha lavorato in condizioni molto difficili per favorire la guarigione dei tanti malati e delle tante malate – continuano da Europa Verde – Vogliamo poi esprimere la nostra vicinanza a tutte e a tutti coloro che nel mondo del volontariato, della protezione civile, delle pubbliche assistenze, delle forze dell’ordine hanno comunque lavorato con coscienza e responsabilità per garantire una ordinata esecuzione delle disposizioni di contenimento del virus”.

“Vogliamo essere vicini a tutti gli operatori economici e a tutti coloro che hanno consentito il funzionamento dei servizi essenziali senza i quali l’Italia avrebbe avuto ancora maggiori difficoltà – aggiungono dal partito – Vogliamo esprimere il nostro orgoglio per le eccellenze della sanità ligure come la terapia con eparina del professor Salvatore Spagnolo, che pare sia stata assunta nei protocolli come uno strumento di utilissimo contenimento della diffusione del virus”.

“Infine vogliamo esprimere il nostro impegno perchè la fase 2 vada verso l’affermazione di valori di solidarietà e di responsabilità di cui l’Italia ha bisogno senza più indugiare in polemiche sterili ma con la convinzione per cui il posto dell’Italia è in una politica più attenta all’ambiente, ai cambiamenti climatici e soprattutto in una Europa federata e unita” concludono da Europa Verde.