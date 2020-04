Coronavirus, bando ligure da 10 milioni a fondo perduto. Plauso di Salvini: “Strada giusta”

Regione. “Un sostegno tempestivo e coraggioso alle imprese in difficoltà: è la strada giusta per ripartire dalla concretezza del lavoro, dello sviluppo e dei territori”.

È il commento del leader della Lega Matteo Salvini in relazione all’approvazione di un bando da 10 milioni “per sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, necessari a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19”.

“Regione Liguria, – ha proseguito Salvini, – con 10 milioni a fondo perduto per l’economia si dimostra all’avanguardia per quanto riguarda l’attenzione ai cittadini e la capacità di reazione alle difficoltà. Complimenti alla Regione Liguria e in particolare all’assessore Benveduti”.

Questo il commento del governatore della Liguria Giovanni Toti: “La Liguria si prepara alla fase 2 e lo fa pensando subito alle sue aziende. La nostra Regione è la prima in Italia ad attivare un bando da 10 milioni, con contributi a fondo perduto al 60%, per preparare le piccole e medie imprese alla fase 2. Riaprire per moltissimi operatori vorrà dire necessariamente sostenere ulteriori costi per adeguarsi agli standard che verranno richiesti per lavorare in sicurezza, soldi che in questo momento non sarebbe stato giusto chiedere a chi è già in difficoltà”.

“Questi 10 milioni si aggiungono ai 6 che abbiamo stanziato per i bonus alle imprese del settore del turismo che assumono. E non finisce qui: metteremo in campo tante altre risorse per consentire davvero alle nostre imprese di ripartire, in fretta e in sicurezza. La via ligure per la fase 2 prevede anzitutto far tornare a vivere le imprese che sono sempre state il cuore pulsante della nostra terra: la Liguria può ripartire solo da e con loro”, ha concluso il presidente di Regione.