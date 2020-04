Coronavirus, aumentano ancora i casi ma sempre meno persone in ospedale: i dati del 23 aprile in Liguria

Liguria. Sono saliti a 4856 i positivi al Coronavirus in Liguria, con aumento di 45 casi rispetto a ieri. Un dato frutto di 131 nuove positività, 25 decessi e 61 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

Secondo quanto riportato nel bollettino emesso dalla Regione in base al flusso di Alisa e del ministero della Salute sono 37.842 i test effettuati in totale, 1.852 in più rispetto a ieri. Il bilancio dei morti sale a 1045 (25 più di ieri) mentre scendono ancora i ricoverati (874, 78 meno di ieri). Di questi, 91 sono in terapia intensiva (ieri erano 92).

Altri 2592 positivi sono in cura a domicilio, 68 in più di ieri. Clinicamente guarite (ossia asintomatiche ma ancora positive e quindi isolate in casa) 1390 persone (55 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 1146 (+61).

Per quanto riguarda la provincia di Savona, i casi positivi sono 744 mentre i ricoverati 134 (15 meno di ieri) di cui 10 in terapia intensiva; 1116 i soggetti in sorveglianza attiva.