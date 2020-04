Coronavirus, annuncio del ministro Speranza: “Tutte le misure di restrizione confermate fino al 13 aprile”

Italia. Misure di restrizione attualmente in vigore confermate in toto su tutto il territorio nazionale almeno fino al prossimo 13 aprile.

Lo ha comunicato il Governo, per voce del ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso dell’informativa del Ministero della Sanità in scena nell’aula del Senato proprio in questi minuti.

“La decisione del Governo, – ha spiegato Speranza, – è di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”.